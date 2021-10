Svensk politi leitar etter brannsikta

utenriks

Over 20 personar måtte fraktast til sjukehus, og heile bygarden vart evakuert etter at det først eksploderte og sidan braut ut brann i bygningen i Annedal i Göteborg tidleg tysdag morgon.

Politiet seier at den 55 år gamle mannen har tilknyting til bygarden, og P4 melder at naboar slo alarm om åtferda til mannen allereie i sommar.

Ifølgje kjeldene delte mannen og mor hans ei leilegheit i blokka. Dei skal ha vore trua av utkasting i fleire månader, eit vedtak som skulle setjast ut i livd tysdag, same dag som eksplosjonen.

Fredag vart den same mannen sat i samanheng med ein bombetrussel mot eit legekontor i nærleiken av det same området, og ein stor politiaksjon vart utløyst, men utan at han vart arrestert.

Svenske medium melder at mannen var innblanda i fleire tvistar, mellom anna i samband med eit krav om utkasting, som skulle ha funne stad tysdag.

Urolege naboar

Naboar varsla i sommar eigaren av leilegheita mannen budde i, om at dei fann åtferda hans merkeleg, og at dei hadde mistanke om at han gøymde eksplosiv i leilegheita si eller i kjellaren.

– Vi kjende oss utrygge for at noko kanskje kunne hende på grunn av lukta vi kjende der, seier ein nabo til P4.

Dei fortel at han ofte sprang opp og ned i trappa om natta, og at han nokre gonger bar med seg store kasser.

Ein nabo seier at han såg mannen utanfor garden straks etter eksplosjonen, men at han forsvann fort frå staden.

Inga tilknyting til gjengar

Mannen er etterlyst over heile Sverige, men politiet seier at dei ikkje har mistanke om tilknyting til gjengkriminalitet.

Aftonbladet skriv at dei har fått informasjon frå politiet om at det ikkje var ei vanleg bombe av dynamitt som forårsaka eksplosjonen.

Hovudtesen er at det kan dreie seg om ei blanding av ulike væsker, mellom anna bensin, noko som kan gi enorm sprengkraft.

Fleire hundre bebuarar måtte evakuerast etter eksplosjonen i den store bustadblokka litt før klokka 5 tysdag morgon. Nokon måtte hentast ned av brannmannskap.

Fire personar er alvorleg skadde – tre kvinner i 60-, 70- og 80-årsalderen og ein mann i 50-årsalderen.

Onsdag viste det seg at skadane på bygarden var større enn ein først trudde. Faren for ras førte til at den tekniske granskinga vart utsett.

