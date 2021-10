Søreide hardt ut mot fredsprisvinnar: – Udemokratisk og undertrykkjande

utenriks

Fredsprisvinnar Abiy Ahmeds regjering gav torsdag fleire FN-toppar ein frist på 72 timar til å forlate landet.

Det skjer medan nødhjelpsbehova er enorme og FN kjempar for å hindre ein svoltkatastrofe i Tigray. Blant dei som blir utviste, er sjefane for Unicef og FNs nødhjelpskontor i Etiopia.

– Etiopia må omgåande trekkje utvisingane tilbake, seier Søreide fredag ettermiddag.

Utvisingane rammar sterkt dei aller svakaste, nemleg barn, flyktningar og menneske på randa av hungersnød, påpeikar ho.

Kritikken har den siste tida auka mot blokaden til styresmaktene av den krigsherja regionen.

Tryggingsrådet møtest

FNs tryggingsråd skulle møtast bak lukka dører fredag på initiativ frå Noreg, USA, Storbritannia, Frankrike, Irland og Estland.

Søreide meiner det er svært urovekkjande og trist viss fredsprisvinnar Abiy Ahmeds regjering no avgrensar dialog og samarbeid med det internasjonale samfunnet.

– At han på denne måten prøver å isolere seg frå kritikk, har store konsekvensar for FNs moglegheit til å hjelpe landet. Det fører landet inn i ein lite attraktiv klubb av udemokratiske og undertrykkjande land, seier utanriksministeren.

Truer med sanksjonar

USA har fordømt utvisingane på det sterkaste, trua med sanksjonar mot Etiopia og bede Tryggingsrådet ta grep omgåande. Generalsekretær António Guterres sa at han er sjokkert over avgjerda. Det skal no vere samtalar på høgt nivå for å få Abiys regjering til å snu.

Svoltkatastrofen som no truar, blir omtalt som den verste verda har sett på ti år. Men ifølgje nyheitsbyrået Reuters' diplomatkjelder er det usannsynleg at Tryggingsrådet vil bli samde om sterke tiltak. Russland og Kina har lenge vore klar på at dei meiner konflikten er Etiopias indre anliggande.

Harde skuldingar

Etiopias utanriksdepartement grunngir utvisingane med at FN har blanda seg inn i landets indre anliggender.

– FN er ikkje part i konflikten som går føre seg i Etiopia. FN jobbar for det etiopiske folket og er til stades for å gi assistanse og vern i heile landet, påpeikar Søreide.

Etiopiske styresmakter meiner utvisingane bør vere ein lærepenge for andre, ifølgje det statstilknyttede etiopiske mediet FBC. Talsperson Dina Mufti i etiopisk UD skuldar FN-representantane for å ha teke del i ulovlege aktivitetar.

Verste på ti år

Snart eit år er gått sidan krigshandlingane i den etiopiske regionen braut ut.

I sommar åtvara FN om at 400.000 menneske i Tigray er ramma av svolt. Sidan er situasjonen berre forverra fordi mesteparten av nødhjelpa ikkje slepper inn.

Underernæringa blant gravide og ammande kvinner manglar sidestykke, opplyste FNs nødhjelpskontor OCHA i ein rapport få timar etter at utvisingane vart kjende. Heile 79 prosent av kvinnene som er undersøkte, har fått diagnosen akutt underernæring.

Nivået av underernæring blant småbarn blir beskrive som alarmerande.

Tomme matlager

Tigray-regionen får berre 10 prosent av nødhjelpa som trengst, og matlagera gjekk ifølgje FN tomme i august. EUs humanitære luftbru har berre klarte å få eitt flyge inn i Tigray sidan ho vart oppretta 11. september.

Samtidig har kampane mellom Tigray-#folk frigjeringsfront (TPLF) og regjeringsstyrkane spreidd seg til naboregionar.

Etiopiske styresmakter og TPLF har skulda kvarandre for å ha øydelagt nødhjelpskolonnar med kurs for Tigray.

Talet på underernærte i Tigray er no over 22 prosent, omtrent det same som i Somalia i 2011 på byrjinga av hungersnøda der. Ein kvart million menneske mista den gong livet.

«Skamplett»

FNs nødhjelpssjef Martin Griffiths kalla nyleg krisa for ein«skamplett på vår samvit»

– Mangelen på mat betyr at folk vil byrje å døy, sa Griffiths.

I førre veke rapporterte nyheitsbyrået AP om dei første svoltdødsfalla sidan regjeringa innførte det FN kallar ein nødhjelpsblokade av Tigray i juni.

Etiopias regjering har tidlegare nekta for at dei blokkerer mathjelp.

(©NPK)