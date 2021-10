Polen forlengjer unntakstilstand ved den kviterussiske grensa

utenriks

– Underhuset stemde for å forlengje unntakstilstanden på Polens grense til Kviterussland idet det ulovlege migrasjonspresset held fram med å auke, iscenesett av det kviterussiske regimet i eit forsøk på å destabilisere EU, heiter det i ei Twitter-melding frå underhuset Sejms offisielle konto.

Tysdag tok president Andrzej Duda til orde for ein 60 dagars forlenging.

– Dessverre aukar presset ved grensa, sa han etter eit møte med innanriks- og forsvarsministrane, og dessutan leiinga for grensevaktstyrken i landet.

Hjelpeorganisasjonar har åtvara om at ein humanitær katastrofe kan utvikle seg langs grensa, idet migrantar frå Midtausten held fram med å samle seg der i eit forsøk på å ta seg inn i EU. Fleire migrantar har allereie mista livet i grenseområdet dei siste vekene.

Polen skuldar Kviterussland for å hjelpe flyktningar frå konfliktområde, til å nå EUs yttergrense for å skape krise.

I mai sa Kviterusslands president Aleksandr Lukasjenko at han ikkje lenger ville hindre migrantar frå å ta seg vidare frå Kviterussland til EU, som straff for at EU har styrkt sanksjonane mot Kviterussland.

Den første unntakstilstanden vart erklært 2. september. Den omfatta ei 3 kilometer lang strekning av grensa. Tiltaket inneber at verken hjelpeorganisasjonar eller journalistar får lov til å bevege seg inn i området.

