Fulle pendlartog då Japan oppheva unntakstilstanden

utenriks

Koronatiltaka, som var innførte i over halve landet, vart oppheva etter eit jamt fall i talet på smittetilfelle dei siste vekene, som har teke mykje av presset av helsevesenet i landet.

Onsdag vart færre enn 1.600 koronatilfelle påviste i Japan, langt færre enn i midten av august då landet på det meste registrerte 25.000 tilfelle.

Smittevernekspertar peikar mellom anna på den aukande vaksinasjonsgrada i befolkninga som viktig for at landet no kan gjenopne. 59 prosent av alle japanarar er no vaksinerte.

