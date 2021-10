Biden til Kongressen for å presse partifellane til semje om krisepakke

utenriks

Demokratane held fredag fram forsøka på å skape semje internt i partiet om krisepakken. Trass i forhandlingar langt på natt til fredag greidde dei ikkje å bli samd om pakken og måtte derfor utsetje ei planlagd avstemming om ein mindre infrastrukturpakke.

Biden skulle møte demokratane i Senatet i eit lukka møte for å drøfte vegen framover i striden.

Det er først og fremst den moderate demokraten Joe Manchin som set seg på bakbeina og nektar å støtte ein så stor pakke. Han kan ikkje gå med på meir enn 1.500 milliardar dollar, men det er for lite for venstrefløya til demokratane.

Nøkkelen er å bli samd om ein pakke som ikkje er meir nedskalert enn at dei progressive demokratane kan godta det, men ikkje så stor at ikkje Manchin blir med. Rykte flyg om eit mogleg kompromiss på rundt 2.000 milliardar dollar.

Alle må med

Demokratane er avhengig av at alle dei 50 senatorane stemmer for pakken for at den skal gå gjennom.

– Eg ser ikkje for meg ein avtale i kveld, det gjer eg verkeleg ikkje, sa Manchin då speaker Nancy Pelosi kalla inn til seint kveldsmøte torsdag for å prøve å semjast.

I staden for å reise heim til Delaware i helga rydda Biden timeplanen torsdag kveld for å berge krisepakken, ved å snakke med senatorar på telefon og sende utsendingar frå Det kvite hus for å presse på i forhandlingane.

Risikerer kollaps

Biden og demokratane risikerer eit pinleg tilbakeskritt, for ikkje å snakke om ein mogleg total kollaps av heile visjonen til Biden, om dei ikkje greier å komme kvarandre i møte.

Det som først står for fall, er infrastrukturpakken til 1.000 milliardar dollar som demokratane og eit fleirtal av republikanarane allereie har stemt ja til i Senatet.

Fleirtalet av demokratane i Representanthuset seier dei ikkje vil stemme for infrastrukturpakken om ikkje den større krisepakken på 3.500 milliardar òg blir godkjende.

Samstundes sit republikanarane på sidelinja og vurderer den interne striden blant demokratane med stor interesse. Dei står last og brast om å motsetje seg krisepakken.

Enorme investeringar

Infrastrukturpakken omfattar først og fremst store investeringar i reparasjon av USAs nedslitne vegar og bruer, og dessutan pengar til jernbane, vassleidningar og breiband.

Den større krisepakken som er Bidens visjon om eit nytt og forbetra USA, inneber omfattande investeringar i helsetenester, utdanning, kamp mot klimaendringar og andre program som råkar millionar av vanlege amerikanarar.

Men han skal delvis finansierast av kraftig skatteauke for USAs rikaste og store selskap, noko republikanarane heilt avviser.

Nokre få moderate demokratar, med Manchin og Kyrsten Sinema i spissen, meiner den store pakken er økonomisk galskap og seier dei berre er klart til å akseptere under halvparten.

