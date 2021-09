USAs økonomi vaks med ein årsrate på 6,7 prosent i andre kvartal

utenriks

Ifølgje dei nyaste tala frå handelsdepartementet er veksten i andre kvartal litt høgare enn dei hadde estimert.

Dette vil truleg vere dei høgaste veksttala for året. I første og andre kvartal har økonomien fått ekstra hjelp frå eit enormt offentleg forbruk for å dempe verknadene av koronapandemien. Mange millionar amerikanarar har fått utbetalt kontantstøtte, arbeidsløysetrygdeordningar har vore utvida og småbedrifter har fått stor bistand.

No blir likevel ein god del av desse tiltaka trappa ned. I tillegg blir økonomien framleis hemma av den utbreidde deltavarianten. Dessutan blir USAs økonomi ramma av dei store forsyningsproblema i leverandørkjeder for mellom anna halvleiarar som påverkar heile verdsøkonomien.

Dei fleste analytikarar anslår at veksten i tredje kvartal, som blir avslutta torsdag, vil liggje på rundt 4 prosent. Til saman ligg USA likevel an til ein samla auke i BNP på 5,7 prosent for heile året. Det vil vere den kraftigaste veksten sidan 1984, då veksten låg på 7,2 prosent. Også den gongen var økonomien i USA på veg ut av ei kraftig nedgangstid

