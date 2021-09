Tryggingsrådet skal møtast om Nord-Korea

utenriks

Møtet blir halde etter at landet denne veka hevda at dei testa ein hypersonisk rakett, tilsynelatande eit framsteg i opprustinga i landet. Landet sa nesten samtidig i FN at dei har rett til å gjere våpentestar.

Det skal ha vore USA, Storbritannia og Frankrike som tok initiativ til møtet, og det var venta at det skulle finne stad bak lukka dører torsdag, fortalde ein diplomat til AFP kvelden før. Russland og Kina har sidan bede om meir tid for å granske situasjonen, og møtet er derfor utsett til neste dag, opplyser diplomatar torsdag.

