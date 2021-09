Senatet i USA stemde for forslag som hindrar nedstenging av offentleg sektor

utenriks

Finansieringa går ut torsdag, og forslaget gjekk torsdag gjennom med god margin då republikanarar i opposisjon stemde saman med Demokratane.

– Dette er eit godt utfall, sa Demokratanes leiar Chuck Schumer i forkant av avstemminga, der utfallet var varsla på førehand.

Representanthuset vil stemme over forslaget like etter vedtaket i Senatet. Også der er det venta at vedtaket vil gå gjennom sidan det har brei tverrpolitisk støtte.

Forslaget skal sikre finansiering av offentleg sektor fram til 3. desember. Dermed kjøper politikarane seg tid til å lage budsjett for føderale styresmakter.

