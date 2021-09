Sarkozy dømd til eitt års fengsel – ankar

utenriks

Dommen fall i ein domstol i Paris torsdag, utan at Sarkozy sjølv var til stades. Påtalemakta meinte han fortente seks månaders fengsel og ei bot på 3.750 euro for å ha brukt altfor mykje pengar på valkampen i 2012.

Sarkozy har heile tida nekta straffskuld i saka. Advokaten hans Thierry Herzog seier dommen blir anka, ifølgje nyheitsbyrået DPA.

Dermed har Sarkozy vorte dømt til fengsel to gonger på vel eit halvår. Tidlegare i år vart han dømd til tre års fengsel for korrupsjon. Eitt år var utan vilkår, og Sarkozy er den første franske presidenten etter andre verdskrigen som har fått ei fengselsstraff utan vilkår. Også denne dommen er anka, og Sarkozy kan truleg sone òg denne med elektronisk fotlenke om anken ikkje fører fram.

I valkampen i 2012 skal Sarkozy ha brukt minst 42,8 millionar euro på valkampen, tilsvarande 430 millionar kroner. Dette var nesten dobbelt så mykje som det som var tillate.

Sarkozys forgjengar, Jacques Chirac, var den første franske ekspresidenten som vart dømd for korrupsjon. Han fekk i 2011 ein dom på to års fengsel på vilkår for lovbrot gjort då han var ordførar i Paris. François Fillon, som var statsminister under Sarkozy, vart i fjor dømd til fem års fengsel for korrupsjon.

(©NPK)