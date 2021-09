Norwegian og andre flyselskap lovar betre refusjonspraksis etter EU-innblanding

utenriks

Det skjer etter dialog med EU-kommisjonen og ei rekkje nasjonale forbrukartilsyn. I tillegg til Norwegian er gigantar som Ryanair, KLM, Lufthansa og Wizz Air blant selskapa som no har forplikta seg til ny praksis.

Koronapandemien retta merksemda mot praksisen til mange flyselskap. Særleg reagerte forbrukarstyresmakter på den utbreidde praksisen med å tilby verdikupongar i refusjon, i staden for pengar.

– Det går imot EUs reglar for forbrukarvern. Det er uakseptabelt. Etter dei felles tiltaka våre er eg glad for at dei fleste av dei no har gått med på å refundere slike verdikupongar. Eg oppmodar styresmaktene til å sikre at dei andre flyselskapa òg tilbyr pengar tilbake, seier EUs rettskommissær Didier Reynders.

Når flyavgangar blir avlyste framover, kan selskapa framleis tilby verdikupongar, men berre dersom passasjerane sjølv ber om det.

I tillegg skal selskapa informere betre om rettane til passasjerane viss ein avgang blir avlyst, og kommunisere betre på nettsider og e-post om kva moglegheiter ein har ved ei avlysing. Selskapa lovar òg å hjelpe passasjerar som slit med å få refusjon frå reisebyrå.

