New Zealand innfører ny antiterrorlov

utenriks

Den nye lova skal gi politiet fleire fullmakter til å verne borgarane i landet mot terroraktivitet, sa justisminister Kris Faafoi då lova vart innført torsdag.

Fram til no har det ikkje vore forbode å planleggje terrorangrep i New Zealand. I tillegg skal definisjonen av ei terrorhandling utvidast.

Faafoi seier endringane vil gjere at New Zealands lover ligg meir på linje med land som Storbritannia og Australia.

– Naturen til terrorismen har forandra seg, og over heile verda er det fleire einsame aktørar. Vi såg det i moskéangrepet i Christchurch for to år sidan og i angrepet på supermarknaden i Auckland tidlegare i månaden, sa han.

(©NPK)