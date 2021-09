Minst 116 drepne i fengselsmassakre i Ecuador

utenriks

Det vart først meldt at 30 vart drepne, men etter ein dag med leiting melder styresmaktene at minst 116 er døde og 80 skadde. Styresmaktene kallar det den verste fengselsmassakren i historia til landet.

President Guillermo Lasso har erklært unntakstilstand i Ecuadors fengselssystem, noko som mellom anna tillèt regjeringa å sende ut politi og soldatar til fengselet.

Lasso var synleg prega då han på ein pressekonferanse sa at det som hadde skjedd, var «fælt og trist». Han kunne ikkje garantere at styresmaktene har fått tilbake kontrollen over fengselet, skriv nyheitsbyrået AP.

Det braut først ut slåsting mellom kriminelle gjengar i fengselet, som ligg i kystbyen Guayaquil, tysdag morgon lokal tid. Samanstøytane varte i meir enn fem timar, og det vart etter seiande teke i bruk våpen, knivar og eksplosiv. Det er gjengane «Los Lobos» og «Los Choneros» som har fått skulda.

– Det er beklageleg at fengselet blir gjort til åstad for maktkamp mellom kriminelle gjengar, sa Lasso.

Forferdelege bilete

Det har sirkulert bilete i sosiale medium frå innsida av fengselet. Der ligg fleire titals menneske døde, og åstadene som ser ut som krigssoner.

Familie og venner av dei dei innsette i fengselet hadde onsdag samla seg utanfor, mens ein ventar på nyheiter. Fleire gret då dei fortalde journalistar korleis deira nære og kjære hadde vorte brutalt drepne, skriv AP.

Ifølgje Lasso blir det tilbode krisehjelp til dei pårørande. Ved samlingsstader blir dei tilbodne mat og psykologhjelp.

Ledy Zúñiga, som tidlegare var Ecuadors justisminister og også øvste ansvarlege for rehabiliteringa av dei kriminelle i landet, seier at det aldri nokosinne har vore ei «hending som har vore liknande eller i nærleiken av denne».

Ho beklagar vidare at det ikkje er innført tiltak etter andre hendingar tidlegare i år.

Fleire samanstøytar

I september angreip mistenkte gjengmedlemmer eit fengsel i Guayaquil med væpna dronar, og i juli vart til saman 21 drepne i opprør i fengsel i Cotopaxi og Guayaquil.

I februar vart 79 menneske drepne i valdelege kampar mellom rivaliserande gjengar i fleire fengsel.

Lasso seier at regjeringa vil ha fortgang i eit program som skal utbetre fengsla i landet. Totalt skal det brukast 24 millionar dollar, tilsvarande vel 200 millionar kroner.

Første punkt på lista er investeringar i infrastruktur og teknologi i Litoral-fengselet.

(©NPK)