Ingen lettar i sikte for Jemens krigstrøytte og utmatta befolkning

Den humanitære krisa i det frå før fattige Jemen blir karakterisert som den verste i verda, der millionar av menneske blir trua av hungersnaud og sjukdom. Årsaka til lidingane er den utmattande borgarkrigen som rasar i landet, og som ikkje ser ut til å ha nokon ende. Partane i konflikten er skulda for grove krigsbrotsverk.

Men i Jemens hovudstad Sana feirar houthiane med fest og paradar at det i haust var sju år sidan dei tok hovudstaden.

Tok Sana

Borgarkrigen i landet vart altså utløyst i 2014 då den iranskstøtta Houthi-militsen tok kontroll over hovudstaden Sana og store delar av den nordlege delen av landet. President Abd-Rabbu Mansour Hadi og regjeringa hans valde etter kvart å flykte til Saudi-Arabia.

Den saudileidde koalisjonen, den gong med støtta frå USA, gjekk inn i krigen i mars 2015 for å prøve å innsetje Hadi att.

Situasjonen blir i dag karakterisert som fullstendig fastlåst – på kostnad av ei befolkning som er hjelpelaust fanga av kamphandlingane.

Minst 18.000 sivile jemenittar er drepne eller såra i luftangrep etter at krigen byrja å eskalere i 2015, kjem det fram av ein FN-rapport som vart lagt fram tidlegare i haust. Samtidig blir befolkninga trua av hungersnaud og mangel på elementære helsetenester. Jemenittiske og internasjonale menneskerettsgrupper skuldar dei krigførande partane i Jemen for å bruke utsvelting av befolkninga som ein taktikk i krigen.

Diplomatiske forsøk

Det har opp gjennom desse åra vore tallause diplomatiske forsøk for å stoppe kampane mellom dei Iran-allierte opprørarane og den internasjonalt anerkjende regjeringa som blir støtta av Saudi-Arabia. Men framleis er det ingen utsikter til å få slutt på konflikten.

Analytikarar meiner at maktbalansen i dag har vippa til fordel for Houthi-opprørarane.

Den saudiarabisk-leidde militære koalisjonen har gjennomført ei rekkje vellykka luftangrep mot Houthi-opprørarane sør i landet, og opprørarane har tapt viktige område der.

Men houthiane kontrollerer framleis store delar av områda i nord og i vest og verkar sterkare enn nokosinne. Dei lykkast i å gjennomføre smertefulle angrep på regjeringsstyrkane – og rettar òg ei rekkje angrep, både med langtrekkjande rakettar og dronar, mot mål i Saudi-Arabia.

Fragmentert

– Etter sju år er vi vitne til ei klar endring i maktbalansen. Regjeringssida er kraftig fragmentert, meiner Maged al Madhaji frå tankesmia Sana Center.

Medan opprørarane styrer områda som dei kontrollerer med jernhand, er det utstrekt vanstyre og splittingar på den andre sida. Regjeringssida er ute av stand til å tilby grunnleggjande offentlege tenester til befolkninga, samtidig som separatistar i sør krev å få ei større politisk rolle.

Dei største kampane

Sjølv om houthiane har gått på store militære tap dei siste månadene, prøver dei igjen å angripe og ta kontroll over byen Maarib, som er den siste høgborga til regjeringa i den oljerike provinsen med same namn.

Viss dei klarer å erobre den viktige byen, vil det styrkje posisjonen deira i dei FN-styrte fredsforhandlingane.

Opprørarane har prøvd å ta byen tidlegare i år, og dei harde kampane førte til hundrevis av døde på begge sider.

Peter Salisbury er analytikar ved International Crisis Group. Han meiner mykje har endra seg på desse sju åra.

De facto styresmakter

– Houthiane har gått frå å vere ei opprørsrørsle med relativt avgrensa makt, til å bli de facto styresmaktene. Dei kontrollerer hovudstaden og eit område der meir enn 20 millionar menneske bur, seier han.

Han peikar òg på at houthiane har vorte svært kampherda etter å ha kjempa mange krigar mellom 2004 og 2010 med den dåverande jemenittiske regjeringa. I 2009 og 2010 hadde dei òg ei rekkje samanstøytar ved grensa med Saudi-Arabia.

– Så lenge det går føre seg ein kamp om Maarib, vil kampane i det meste av landet òg halde fram. Det vil auke spenninga og forverre situasjonen, meiner Madhaji.

Vanskeleg oppgåve

FNs nye utsending til Jemen, den svenske diplomaten Hans Grundberg, overtok nyleg oppgåva etter at forgjengaren, Martin Griffiths, innrømde at den tre år lange innsatsen hans hadde vore «forgjeves».

Elisabeth Kendall, forskar ved University of Oxfords Pembroke College, meiner at Grundbergs hovudutfordring vil vere å finne ein våpenkvilemodell som houthiane kan godta slik at ein fredsprosess faktisk kan byrje.

Houthiane krev mellom anna gjenopning av flyplassen i hovudstaden Sana før dei kan godta ein avtale om våpenkvile. Flyplassen vart stengd for kommersiell flytrafikk i 2016 og har vore eit stridsspørsmål sidan.

Dei siste samtalane fann stad i Sverige i 2018, då partane vart samde om å utveksle ei stor gruppe fangar. Partane vart òg samde om å spare hamnebyen Hodeida, som fungerer som redningslinja i landet.

Men trass i våpenkvileavtalen om Hodeida, er det fleire gonger brote ut valdelege samanstøytar mellom opprørarane og regjeringsvennlege troppar rundt den strategiske byen.

Håp om fred?

Håpet om å få til fred i det splitta og sterkt krigsherja landet, er derfor stadig svært tynte.

Både FNs Griffiths og USAs spesialutsending Tim Lenderking har lenge reist rundt i regionen for å presse fram ei fredsløysing, utan å lykkast.

– Utan ein betydeleg innsats på lokalt nivå vil ingen internasjonalt driven fredsavtale halde, meiner Kendall.

Ifølgje Madhaji er det ingen positive teikn som tyder på eit skifte i nær framtid.

– Viss ein av partane føler at han er sterkare enn den andre, vil situasjonen truleg bli ytterlegare forverra både i år og neste år, seier han.

– Den sterkaste parten er vanlegvis ikkje den som inngår kompromiss for å oppnå fred, avsluttar han.

