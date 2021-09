Familien til Sarah Everard letta etter livstidsdom for politimann

utenriks

Dommaren kalla handlingane til den dømde politimannen «groteske» og sa at saka var såpass alvorleg at det var nødvendig med ei livstidsstraff.

– Misbruk av rolla til ein politibetjent som i dette tilfellet, for å bortføre, valdta og drepe eit einsamt offer, er like alvorleg som eit drap for å fremje ei politisk, religiøs eller ideologisk sak, sa dommar Adrian Fulford.

Konklusjonen i retten er at politimannen «arresterte» Everard på feilaktig grunnlag, under påskot av at ho hadde brote portforbodet. Deretter valdtok han henne og kvelte henne med eit belte.

Politimannen tilstod handlingane i juli. Livstidsstraffer av denne typen er svært uvanlege i Storbritannia.

Familien til Everard seier dei er letta over dommen.

– Verda er ein tryggare stad med han i fengsel, seier dei i ei fråsegn.

Sterke reaksjonar

Saka har vekt stor avsky og merksemd i Storbritannia og skapt ein større debatt om tryggleiken for kvinner i landet. Regjeringa har sidan sett i gang fleire tiltak for å betre tryggleiken.

Statsminister Boris Johnson seier brotsverka til mannen er «kvalmande», og at mannen har svikta si rolle som politi som skal verne folk.

Politimeister Cressida Dick i Metropolitan Police, der politimannen jobba, seier at han har «ført skam» over styrkane deira.

– Handlingane hans er eit stort svik mot alt politiet står for, seier ho.

Kritiserer politiet

Men også politiet har fått skarp kritikk i samband med denne saka. Utanfor rettsbygningen Old Bailey i London var det fleire demonstrantar som meinte at politiet i London har «blod på hendene».

Dei meiner mellom anna at politiet har handtert saker om forsvinningar og vald mot kvinner dårleg og at fleire varsellamper burde ha lyst rundt politimannen.

