FN-toppar blir utviste frå Etiopia etter svoltalarm

Utvisingane er det hittil mest dramatiske grepet regjeringa har gjort for å hindre humanitær tilgang til Tigray og dei 6 millionar innbyggjarane i regionen, skriv nyheitsbyrået AP.

Skuldingane mot FN blir sette fram medan presset frå verdssamfunnet aukar på fredsprisvinnar Abiy Ahmeds regjering som følgje av blokaden. Nødhjelpsbehova i den krigsherja Tigray-regionen er enorme.

– Ifølgje breva som er adresserte til kvart av dei sju individa på lista, må alle forlate Etiopias territorium dei neste 72 timane, seier det etiopiske utanriksdepartementet i ei fråsegn i sosiale medium torsdag.

Unicef-topp blir utvist

Hjelpeorganisasjonar har lenge åtvara om ein snarleg svoltkatastrofe i Tigray-regionen, der barn og andre svelt i hel. FN har skulda regjeringa i Addis Abeba for å blokkere forsyningar med mat, medisinsk utstyr og drivstoff. Den siste tida har FN vorte stadig meir direkte i utsegnene sine.

FNs nødhjelpssjef Martin Griffiths kalla nyleg krisa i Etiopia for ein «skamplett på vårt samvit».

Blant dei sju som blir kasta ut av Etiopia, er fem frå FNs nødhjelpskontor og éin frå FNs menneskerettskontor. I tillegg blir FNs barnefond Unicefs representant i det afrikanske landet utvist. Utanriksdepartementet oppgir ingen detaljar om den påstått innblandinga deira i Etiopia.

Kampar

Verken FNs nødhjelpskontor eller statsminister Abiy Ahmeds talsperson svarte på nyheitsbyrået Aps førespurnad om kommentar kort tid etter at nyheita vart kjend.

Nesten tre månader er gått sidan FN åtvara om at 400.000 menneske i Tigray er ramma av svolt. Sidan er situasjonen berre forverra, sidan mesteparten av nødhjelpa ikkje slepp inn. Samtidig har kampane mellom Tigray-folkets frigjeringsfront (TPLF) og regjeringsstyrkane spreidd seg til naboregionar.

Vakenetter

Eit år etter at krigshandlingane i den etiopiske regionen braut ut, blir svoltkatastrofen omtalt som den verste verda har sett på ti år. Griffiths seier han har hungersnøda som kravde rundt 1 million menneskeliv i Etiopia på 1980-talet, friskt i minnet.

– Vi håpar intenst at dette ikkje skjer no. Det er dette som held folk vakne om nettene, bekymringane for om det er det vi har i vente, sa Griffiths i eit intervju med nyheitsbyrået AP denne veka.

FNs fungerande nødhjelpskoordinator for Etiopia, Grant Leaity, er blant dei som er bedne om å forlate landet. Han åtvara tidlegare i september om at lagera med nødhjelp, kontantar og drivstoff anten er tomme eller i ferd med å gå tomme. Matlagera vart tømde i slutten av august.

Liknar Somalia

Talet på underernærte i Tigray er no over 22 prosent, omtrent det same som i Somalia i 2011 i byrjinga av hungersnøda der. Ein kvart million menneske mista den gong livet.

Krigen i Etiopia braut ut i november i fjor omtrent samtidig med innhaustinga. FN spår at minst halvparten av den kommande avlinga vil svikte. Augevitne har skulda etiopiske regjeringsstyrkar og deira allierte for å ha øydelagt eller plyndra matlager.

Styresmaktene i Addis Abeba har skulda hjelpearbeidarar for å ha støtta soldatane i Tigray som kjempar mot Abiys regjering. Det avviser hjelpearbeidarane.

Sveltedød

Etiopiske styresmakter og TPLF har skulda kvarandre for å ha øydelagt nødhjelpskolonnar med kurs for Tigray.

Samtidig har berre 10 prosent av den nødvendige nødhjelpa nådd fram til Tigray dei siste vekene, ifølgje Griffiths.

– Mangelen på mat betyr at folk vil byrje å døy.

Førre veke rapporterte AP om dei første svoltdødsfalla sidan blokaden til regjeringa av Tigray vart innført. Fleire tusen menneske er drepne i krigen.

