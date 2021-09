Britisk politimann dømd til livstid i fengsel for drap på kvinne

utenriks

Dommaren kalla handlingane til den dømde politimannen «groteske» og sa at saka var såpass alvorleg at det var nødvendig med ei livstidsstraff.

– Misbruk av ein politibetjents rolle som i dette tilfellet, for å bortføre, valdta og drepe eit einsamt offer, er like alvorleg som eit drap for å fremje ein politisk, religiøs eller ideologisk sak, sa dommar Adrian Fulford.

Konklusjonen i retten er at politimannen «arresterte» Everard på feilaktig grunnlag, under påskot av at ho hadde brote portforbodet. Deretter valdtok han henne og kvelte henne med eit belte.

Saka har vekt stor avsky og merksemd i Storbritannia og skapt ein større debatt om kvinners tryggleik i landet. Regjeringa sette seinare i gang fleire tiltak for å betre tryggleiken.

Politimannen tilstod handlingane i juli. Livstidsstraffer av denne typen er svært uvanlege i Storbritannia.

