utenriks

Det skjer litt over to månader etter at presidenten sparka regjeringa, avsette statsminister Hichem Mechichi og oppløyste nasjonalforsamlinga. Said har sidan vedteke å gi seg sjølv meir makt på kostnad av resten av styresmaktene i det nordafrikanske landet.

Førre veke kunngjorde Said at han har gitt seg sjølv makt til å styre ved dekret, altså å vedta lover utan å gå via nasjonalforsamlinga.

Opposisjonen har skulda Said for kupp.

(©NPK)