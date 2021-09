Magdalena Andersson utpeika til å overta etter Löfven

utenriks

Alle dei 26 distriktslaga i det svenske regjeringspartiet har frå før nominert Andersson, som i dag er finansminister. Inntil no har ho ikkje sjølv stadfesta at ho er kandidat til å overta etter statsminister Stefan Löfven.

Men på ein pressekonferanse med Andersson onsdag stadfesta nominasjonskomiteen at finansministeren er nominert.

– Dette blir historisk, sa leiaren av komiteen Elvy Söderström.

Andersson er ein person som «seier det som det er og gjer det som trengst», ifølgje komitéleiaren.

Löfven varsla avgang

– Eg er sjølvsagt æra over å bli foreslått som partileiar og vil takke for støtte frå alle medlemmene, seier finansministeren.

Den nye partileiaren skal veljast på Socialdemokraternas kongress i november. Löfven kunngjorde 22. august at han går av som partileiar i samband med partikongressen.

Löfvens arvtakar må deretter godkjennast som statsminister av Riksdagen for å kunne overta òg som regjeringssjef. Det skjer eventuelt i samband med behandlinga av budsjettforslaget frå regjeringa.

– Samfunnet må mobiliserast

Andersson peikar på gjengkriminalitet som éi av sakene ho vil prioritere. Ho lovar å «snu kvar stein» for å hindre segregering og knekke dei kriminelle gjengane i Sverige.

– Her trengst ei mobilisering av heile samfunnet, seier Andersson, som slår fast at det er nødvendig med betre integrering.

I tillegg vil ho satse på velferd og klimatiltak. – Klokka tikkar. Løyser vi ikkje klimakrisa, er vi køyrde, åtvarar ho.

Den svenske samfunnsmodellen er av avgjerande betydning, ifølgje Andersson.

– Vi har i over hundre år vist at det går an å byggje samfunnet meir rettferdig om ein samarbeider, når kvar og ein av oss kan utvikle oss og vekse.

