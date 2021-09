Kinas investeringsprosjekt i utlandet – ei gjeldsfelle for mange fattige nasjonar

utenriks

Kina deler no ut minst dobbelt så mykje utviklingspengar som USA og andre stormakter, men det meste kjem i form av risikofylte høgrentelån frå kinesiske statsbankar, skriv BBC.

Det kinesiske Belte-veg-initiativet (BRI), også kalla Den nye silkevegen, er eit ambisiøst, internasjonalt infrastrukturprosjekt. Det gigantiske utviklings- og investeringsinitiativet vart lansert i 2013 av president Xi Jinping, og strekkjer seg frå land i Aust-Asia til Europa.

Enorm«skjult gjeld»

Ein ny studie frå det internasjonale forskarprogrammet AidData, viser at Kinas ambisiøse satsing i utanlandsk infrastruktur har belasta fattige nasjonar med «skjult gjeld» til ein verdi av 385 milliardar dollar. Samtidig har over ein tredel av prosjekta vorte ramma av påståtte korrupsjonsskandalar og protestar.

Det er snakk om skjulte avtalar med kinesiske statlege bankar og selskap, som under paraplyen BRI har late etter seg dusinvis av låginntektsland med gjeld i ubalanse, heiter det i rapporten frå AidData.

Store investeringar

Kina har investert over 843 milliardar dollar for å byggje vegar, bruer, hamner og sjukehus i rundt 163 nasjonar i Afrika og Sentral-Asia sidan programmet vart lansert i 2013.

– Nærare 70 prosent av desse pengane har vorte lånt ut til statlege bankar eller joint ventures mellom kinesiske verksemder og lokale partnarar i land som allereie hadde djup gjeld til Beijing, seier Brad Parks, som er administrerande direktør i AidData til nyheitsbyrået AFP.

– Mange fattige regjeringar kunne ikkje ta opp fleire lån, så då vart Kina «kreativ», seier Parks.

Han seier at mange av låna er gitt til ein «konstellasjon av andre aktørar enn sentrale styresmakter», men likevel ofte støtta av ein statsgaranti.

– Kontraktane er ikkje transparente, og regjeringane veit ikkje sjølv den eksakte gjelda dei har til Kina, seier han.

Veksande gjeldsbyrde

Den nye studien frå AidData, knytt til College of Willian and Mary i Virginia i USA, viser altså at dei underrapporterte gjeldsbyrdene kan utgjere rundt 385 milliardar dollar.

Studien listar opp 45 låg- og mellominntektsland som har fått ei gjeldseksponering mot Kina høgare enn 10 prosent av dei nasjonale bruttonasjonalprodukta sine.

Fleire stader er det vakse fram motstand og sinne mot den kinesiske pengestraumen. Mellom anna i Balutsjistan i det sørvestlege Pakistan, der befolkninga er svært frustrert. Dei seier dei får få fordelar av pengane, og militante grupper i regionen har sett i verk angrep for å undergrave dei kinesiske investeringane.

– Vi ser no aukande motstand mot BRI rundt om. Mange utanlandske leiarar, som opphavleg var ivrige etter å delta i BRI, set kinesiske infrastrukturprosjekt på vent eller kansellerer dei på grunn av bekymringar knytt til gjelda, seier Parks.

Det har ført til at utlånsfesten frå Beijing har vorte bremsa noko dei para siste åra.

G-7 vil konkurrere

G-7-gruppa kunngjorde i juni i år ei konkurrerande ordning for å motverke Beijings dominans på globale utlån.

Det var USAs president Joe Biden som gjekk i bresjen for den konkurrerande ordninga. Planen er å hjelpe med bygging av infrastruktur i vanskelegstilte land som eit svar på liknande framstøyt frå Kina.

Samarbeidet er kalla «Bygg opp verda betre», forkorta B3W, og skal vere eit verdidrive og gjennomsiktig alternativ med høg standard i konkurranse med BRI.

Tøffe vilkår

AidData peikar på at dei kinesiske låna opererer med høg rente og kort betalingstid.

– Forskinga vår har konkludert med at BRI ikkje er eit godt system for å byggje alliansar, slik kinesiske styresmakter hevdar, men heller eit uttrykk for at Kina jaktar på dei mest lønnsame prosjekta.

Det har i fleire år vore knytt bekymring til dei kinesiske investeringsprosjekta og utlåna i utlandet.

Utvida kinesisk makt

Det amerikanske foreignaffairs.com skriv at BRI skaffar Kina enorm økonomisk og politisk innverknad og at mange ser prosjekta som ei urovekkjande utviding av kinesisk makt. BRI har òg møtt motstand i ei rekkje land, som opplever å ha fått svært høg gjeld, skriv nettstaden.

Slettgjelda.no har tidlegare omtalt kritikk mot prosjekta som dei meiner fører til ikkje-berekraftige gjeldsbyrder i mange av landa. Prosjekta bidreg dessutan til korrupsjon og store miljøskadar.

Også Norad har tidlegare omtalt dei kinesiske låna som urovekkjande. Norad skriv mellom anna at Kina ikkje følgjer internasjonale standardar når det gjeld openheit og forvaltningsskikk. Det er derfor utbreidd bekymring for at Kina undergrev jobben tradisjonelle givarar gjer for å fremje betre forvaltning og for å unngå korrupsjon og anna misleghald i Afrika, heiter det.

