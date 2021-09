Frankrike stengjer fleire moskear

utenriks

89 moskear har vorte flagga av etterretningstenesta og mistenkte for å vere radikale, og ein tredel av dei har vorte sjekka sidan november i fjor, seier innanriksminister Gérald Darmanin til Le Figaro.

Det har vorte vedteke å stengje seks av moskeane, ifølgje Darmanin.

Vil oppløyse fleire organisasjonar

Styresmaktene vil òg be om at forleggjaren Nawa og ein organisasjon kjent som Ligue de défense noire africaine (LDNA), på norsk omtrent «forsvarsliga for svarte afrikanarar», blir oppløyst.

Ifølgje Darmanin har Nawa oppmoda til jødeutrydding og til å gjere steining av homofile lovleg.

Han meiner LDNA, som organiserte ein demonstrasjon mot politivald framfor den amerikanske ambassaden i Paris i fjor, «oppfordrar til hat og diskriminering».

– Det neste året vil ti andre organisasjonar bli mål for krav om oppløysing, fire av dei i neste månad, seier Darmanin.

Regjeringa har allereie oppløyst Kollektivet mot islamofobi i Frankrike (CCIF).

Stramma til etter lærardrap

Etter drapet på læraren Samuel Paty i oktober i fjor har regjeringa stramma kraftig til.

Paty fekk hovudet skore av etter å ha vist karikaturar av profeten Muhammed, som var sett på trykk av satiremagasinet Charlie Hebdo, i samband med undervisning.

Den franske nasjonalforsamlinga godkjende i februar ei lov som skal kjempe mot ekstremisme og islamistisk separatisme.

Den gir mellom anna staten utvida rettar til å stengje religiøse bygningar og forby ekstremistiske predikantar, men er ikkje målretta mot nokon spesiell religion.

(©NPK)