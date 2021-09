Forsvaret blir sett inn for å levere drivstoff i Storbritannia

utenriks

Det fortel næringsminister Kwasi Kwarteng til Sky News onsdag.

– Det kan ta nokre dagar å få einingane på bakken. Vi har bestemt oss for å gjere det. Eg trur de vil sjå soldatar køyre tankbil dei neste par dagane, seier Kwarteng.

Forsvarsdepartementet er no i dialog med bensinindustrien om kvar dei skal sende dei første soldatane.

Militære tankbilar køyrt av sivile sjåførar skal òg gi «auka logistisk kapasitet til drivstoffindustrien» frå og med onsdag.

Drivstoffindustrien sa i ein felles uttale onsdag at situasjonen «har begynt å betre seg». Uttalen var signert 14 selskap, blant dei Shell UK, BP og Esso, melder BBC.

Manglar sjåførar

Ifølgje transportindustrien i landet manglar Storbritannia 100.000 lastebilsjåførar. Årsakene er fleire, men ein sentral faktor er at mange arbeidarar frå EU-land har forlate Storbritannia etter brexit.

Tilstrøyming av arbeidarar frå EU byrja å dale allereie i 2016, då britane stemde seg for å forlate unionen. Det bidrog til at det allereie før pandemien var manko på arbeidarar innan fleire bransjar. Interesseorganisasjonen til dei britiske fraktselskapa, Road Haulage Association (RHA), uttalte at det allereie sommaren 2019 mangla 60.000 sjåførar.

Etter pandemien har situasjonen vorte endå verre. Landet var tidleg ute med å gjenopne, men problem med opplæringa under nedstenginga har ikkje gjort situasjonen betre.

Ein aldrande arbeidsstyrke skaper òg problem. Fagforeiningane til sjåførane er på si side sterkt kritisk til arbeidsforholda.

Knappleiken på sjåførar gjer at fleire varer, som bensin og mat, ikkje blir levert til butikkane. Situasjonen har òg ført til at bensinstasjonar er tomme for drivstoff. Mange hamstrar i eit forsøk på å sikre seg, noko som forsterkar problema.

Ein tredel

I førre veke melde The Times at over 50 av BPs 1.200 bensinstasjonar var tomme for minst ein type drivstoff. I løpet av få dagar var det talet på tomme BP-pumper auka til å omfatte rundt ein tredel av stasjonane. Det har den siste tida vore lange køar og kaos utanfor dei stasjonane som framleis er opne.

Også drosjeindustrien opplever problem. Fagorganisasjonen deira seier at omtrent ein firedel av medlemmene deira ikkje kunne jobbe tysdag.

Også mange supermarknader er i ferd med å sleppe opp for fleire vareslag. I heile landet er det tomme butikkhyller i matbutikkane. Produsentar har teke inn over seg at varer ikkje kan leverast eller blir produserte.

Kate Martin leier kalkunprodusentane i Traditional Farm Fresh Turkey Association og seier at enkelte av medlemmene har hatt ein bestillingsauke på opptil 400 prosent, men dei kan ikkje levere.

– Kalkunfarmane har mista ein heil drøss arbeidarar, ein arbeidsstyrke dei har trena opp og investert i over mange, mange år. Dei arbeidarane er ikkje lenger tilgjengelege for sesongarbeid, dei finn seg jobbar på fastlandet i Europa i staden, seier Martin til BBC.

Prøver å redde jula

Laurdag kunngjorde Storbritannia ein plan om å dele ut 10.500 mellombelse arbeidsløyve til lastebilsjåførar og andre yrkesgrupper der det manglar tilsette fram til desember, for å redde julehandelen. Ekspertar trur det vil ta fleire veker før situasjonen i landet går tilbake til normalen.

Den britiske handelsstanden har gått ut og sagt at styresmaktene må finne fleire sjåførar innan få dagar for å redde jula.

– Lastebilsjåførane er limet som held forsyningskjedene våre saman. Utan dei får vi ikkje frakta varer frå gardane til varehusa og butikkane, sa direktøren for mat og berekraft ved British Retail Consortium, Andrew Opie førre veke.

Britiske styresmakter har heile vegen sagt at dei jobbar med å løyse varemangelen, og har bede folk om å halde seg rolege og å ikkje panikkhandle.

(©NPK)