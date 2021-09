Amerikanske forsvarstoppar ville behalde styrkar i Afghanistan

utenriks

Leiaren i generalstaben Mark Milley og Kenneth McKenzie, som leier sentralkommandoen, sa i ei høyring i forsvarskomiteen i Senatet tysdag at dei personleg hadde tilrådd at rundt 2.500 soldatar skulle bli verande i Afghanistan.

President Joe Biden beordra i april ei fullstendig uttrekking av amerikanske styrkar innan 31. august.

Det var forgjengaren Donald Trump som la planane for tilbaketrekkinga då han i fjor inngjekk ein avtale med Taliban om at USAs styrkar skulle trekkjast ut i år, mot at Taliban ikkje angreip dei.

Biden følgde planen som Trump og Taliban la opp til, bortsett frå at han utsette den endelege uttrekkinga nokre månader til slutten av august.

Overraska over maktovertakinga

I den same høyringa erkjende den militære toppleiinga i landet at Talibans hurtige maktovertaking kom overraskande.

– Vi bidrog til å byggje ein stat, men vi kunne ikkje danne ein nasjon, sa forsvarsminister Lloyd Austin.

Høyringa dreidde seg om den amerikanske tilbaketrekkinga av militære styrkar og den kaotiske evakueringa av afghanarar som hadde samarbeidd med USAs og Nato styrkar.

– Det faktumet at den afghanske hæren som vi og partnarane våre trente opp, berre smelta bort, i mange tilfelle utan å fyre av eit skot, overraska oss alle. Det ville ikkje vore ærleg å seie noko anna, sa Austin.

Han peika på at USA hadde gitt afghanarane utstyr, fly og helikopter og kunnskap for å ta alt i bruk.

– Gjennom åra kjempa dei ofte tappert. Titusenvis av dei afghanske soldatane og politifolka mista livet. Men til slutt kunne vi ikkje gi dei viljen til å vinne – i alle fall ikkje alle, sa forsvarsministeren, som føydde til at dei ikkje fullt ut hadde forstått «graden av korrupsjon og dårleg leiarskap i det øvste sjiktet».

Taliban og al-Qaida

Milley sa under høyringa òg at Taliban «var og er ein terrororganisasjon, og dei har framleis ikkje brote banda til al-Qaida», som planla terrorangrepa 11. september 2001 frå Afghanistan.

– Det står att å sjå om Taliban kan halde fast ved makta, eller om landet vil gå inn i ein ny, opprivande borgarkrig, sa Milley.

– Men vi må halde fram med å verne det amerikanske folket frå terrorangrep med rot i Afghanistan.

Eit gjenreist al-Qaida eller Taliban med ambisjonar om å angripe USA er stadig ei «veldig reell moglegheit», sa Milley, men la til at det er for tidleg å seie kva dei kan vere kapable til.

(©NPK)