Venezuelas regjering og opposisjon ferdig med siste samtalerunde

utenriks

Partane kom saman frå laurdag til måndag for å forlike sine ståstadar i leitinga etter ei løysing på sosiale, økonomiske og politiske utfordringar, heiter det i ei fråsegn frå Noregs ambassade i Mexico by.

Dei to delegasjonane er samde om behovet for å sikre ein kjønnssensitiv tilnærming i utviklinga av forhandlingane, og dessutan å halde fram oppgåva med å identifisere mekanismar for konsultasjon med politiske og sosiale aktørar på ein så inkluderande måte som mogleg, heiter det vidare.

Det var i august at Venezuelas regjering og opposisjon starta opp nye samtalar etter fleire stillstand i fleire år.

Nederland og Russland deltok i samtalane i Mexico by, på høvesvis opposisjonen og regjeringa si side, medan Noreg har vore tilretteleggjar og meklar.

Opposisjonen krev frie val og lauslating av politiske fangar. Regjeringa krev at internasjonale sanksjonar blir oppheva.

Den siste runden kom i gang ein dag forseinka på grunn av påstått misnøye frå Venezuelas regjering med Noregs meklarrolle.

Statsminister Erna Solberg (H) kom i talen sin til FNs hovudforsamling natt til torsdag med kritikk mellom anna retta mot Venezuela. Noregs ambassadør til Mexico, Dag Nylander, sa laurdag til mexicanske medium at talen kan ha svekt truverdet til Noregs rolle.

Natt til søndag opplyste UD at Noreg «stadfestar sitt engasjement for den venezuelanske forhandlingsprosessen i Mexico og fungerer som ein upartisk tilretteleggjar».

(©NPK)