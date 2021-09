Sverige opphevar alle restriksjonar for vaksinerte

utenriks

Trinn 4 inneber mellom anna at deltakargrensene for alminnelege samankomstar og tilstellingar blir fjerna. Det blir altså fritt fram for fullsette tribunar på fotballkamp og stappfulle konsertlokale.

Også for private arrangement blir avgrensingar på talet på deltakarar fjerna. Dermed kan mellom anna bryllaup og bursdagsfestar haldast utan avgrensingar. Kafear, restaurantar og andre utestader slepper restriksjonar på opningstid, talet på gjester på kvart bord, og avstand mellom borda. Dei får dessutan halde innandørs konsertar igjen.

Det er ikkje lenger tilrådd å jobbe heimanfrå, men på same måte som i Noreg tilrår svenske styresmakter at dei som har symptom på covid-19, blir heime og testar seg.

Desse lettane gjeld likevel berre for dei vaksinerte. Uvaksinerte bør òg framover unngå større forsamlingar, og dessutan unngå å ha nær kontakt med personar i risikogruppe eller over 70 år.

Dette gjeld ikkje for personar under 18 år, eller personar som av medisinske årsaker ikkje kan vaksinere seg mot covid-19.

(©NPK)