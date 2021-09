Skarp kritikk av WHO etter overgrepsskandale

utenriks

Etterforskarar har funne «klare strukturelle feil» og «individuell aktløyse» etter å ha undersøkt skuldingar om seksuelle overgrep frå WHO-tilsette i Kongo. Det kjem fram i ein ny, uavhengig rapport tysdag, utarbeidd av ein spesialkommisjon.

Kommisjonen fekk i oppdrag av WHO å undersøkje påstandane etter ein rapport som kom i september i fjor. Den hevda at FN-tilsette som vart sende til Kongo under ebolakrisa i 2018-2020, hadde gjort seg skuldige i overgrep mot kvinner.

Kommisjonen intervjua fleire tital kvinner som skal ha vorte tilbode arbeid i byte mot sex, eller som vart utsett for valdtekt. Granskarane har identifisert meir enn 80 påståtte tilfelle av seksuelle overgrep under ebolakrisa. Dette inkluderer skuldingar mot 20 WHO-tilsette.

Rapporten på 35 sider teiknar eit dystert bilete. Han noterer mellom anna det store omfanget av overgrep mot kvinner i eit fattig land, som under ebolakrisa var ekstra sårbare. Kvinnene som skal ha vore utsett for overgrep, fekk heller ikkje den nødvendige støtta og hjelpa som dei burde ha fått etter slike opplevingar, heiter det i rapporten.

WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus sa under ein pressekonferanse tysdag at rapporten «er frykteleg lesing». Han understreka òg at overgriparane må stillast til ansvar.

(©NPK)