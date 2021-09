Ny smitterekord i Singapore

utenriks

I tillegg er det registrert fem koronarelaterte dødsfall tysdag, opplyser helsestyresmaktene i landet. Samla er det dermed 30 koronadødsfall i september, som er det høgaste månadstalet som er registrert så langt.

Smitteauken kjem ein dag etter at landet stramma inn restriksjonane. Folk blir mellom anna bedne om å jobbe heimanfrå, og restaurantar får ha berre to personar per bord.

Fram til førre månad hadde Singapore unngått spreiing av Delta-varianten, i motsetning til nabolanda. Men dei siste 28 dagane har Singapore registrert over 24.000 smittetilfelle, ifølgje styresmaktene. Ni av ti skal ha meldt om svært milde eller ingen symptom.

