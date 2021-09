Fiskebåt med 686 personar om bord har komme til Sicilia

utenriks

Italienske kystvaktskip eskorterte fiskebåten til hamn. Dei fleste om bord var unge menn, som no blir sende til eit mottakssenter. Italia byrja nyleg å vaksinere nykomne migrantar mot covid-19.

Talet på migrantar som har komme til Italia i år har auka betrakteleg i 2021. Hittil i år har nær 45.000 gått i land på italiensk jord, noko som er nær dobbelt så mange som i 2020 og fem gonger fleire enn i 2019.

Politikarar frå land som Italia, Spania, Malta, Hellas og Kypros jobbar no for å presse EU til å endre politikken sin, slik at det blir meir fokus på problema som driv folk frå heimlanda sine, og samtidig dele byrda betre blant EU-landa.

(©NPK)