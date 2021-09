Derfor manglar Storbritannia 100.000 lastebilsjåførar – varsel om nasjonal kalkunkrise før jul

utenriks

Tomme mathyller i supermarknadene, rekordbestillingar på kalkun hos produsentar og endelause køar for å fatt i drivstoff. Den utanlandske arbeidskrafta som forlét Storbritannia under pandemien, er sårt sakna, for svært få av dei har komme tilbake.

I tillegg blir ikkje sjåførar som går av med pensjon, erstatta når det ikkje er gjennomført nok opplæring og testing av nye. Det må nedstenginga under covid-19 ta mykje av skulda for.

Ikkje berre transportbransjen og landbruket lir no, men heile samfunnet, som tidlegare i stor grad har brukt arbeidarar frå andre land, som i reiselivs- og serveringsbransjen.

Ei oversikt frå BBC viser at problema byrja for fleire år sidan, men den siste veka har krisa verkeleg vorte synleg.

Viktige varer

I førre veke melde The Times at over 50 av BPs 1.200 bensinstasjonar var tomme for minst ein type drivstoff. På få dagar var talet på tomme BP-pumper auka til å gjelde rundt ein tredel av stasjonane.

Etter fleire veker med oppmodingar om å opne for arbeidskraft utanfrå, har den britiske regjeringa lova mellombelse visum for 5.000 tungtransportsjåførar for å få drivstoff og mat ut til stasjonar og butikkar. Det er foreslått å bruke sjåførar frå militæret for å bøte på problemet.

I tillegg er det lova at 5.500 sesongarbeidarar skal få arbeidsløyve i tre månader i Storbritannia før jul, arbeidskraft sårt trengt for å sørgje for at den nasjonale julefavoritten til britane kjem på bordet: kalkunen.

Det vakte ein viss lette då regjeringa varsla at ho vil innvilge mellombelse arbeidsvisum og lempe på ulike lover for å betre situasjonen, men for nokre bransjar vart meldinga møtt med hovudristing.

Det er ikkje nok, og tiltaka kjem for seint. Folk held fram med å hamstre i panikk.

Brexit-effekten

Når næringslivet lenge har bede om fleire arbeidsløyve for utlendingar, har samferdselsminister Grant Shapps svart at Storbritannia må stå på eigne bein no.

Når han så snur og tillèt mellombels utanlandsk arbeidskraft, er det ikkje sikkert det blir så enkelt å få tak i. Det vil ta tid å få sjåførar og andre arbeidarar på plass. Eit anna spørsmål er om dei i det heile vil komme. Allereie i 2019, i forkant av brexit, viste tal frå det britiske statistikkbyrået ONS at innvandringa frå EU var på sitt lågaste på seks år.

Tilstrøyming av arbeidarar frå EU byrja å dale i 2016, då britane stemde for å forlate unionen. Det bidrog til at det allereie før pandemien var manko på arbeidarar innan fleire bransjar.

Til dømes anslo dei britiske fraktselskapa sin interesseorganisasjon Road Haulage Association (RHA) at det allereie sommaren 2019 mangla 60.000 sjåførar.

Då pandemien kom, med reiserestriksjonar og nedstenging, reiste fleire titusenvis utanlandske sjåførar som budde i Storbritannia, tilbake til heimlandet. Ifølgje bransjeorganisasjonar har svært få komme tilbake.

No er anslaget at det manglar minst 100.000 sjåførar av i alt 600.000.

Britane har framleis høge krav til testing ved inn- og utreise og opphald i landet, med til dels svært dyre, obligatoriske testalternativ. Når det berre blir tilbode mellombelse sesongjobbar, er kanskje ikkje tilbodet så freistande.

Kalkunmangel

Produsentar har òg teke inn over seg at varer ikkje kan leverast eller blir produserte.

Ei rekkje store kalkunprodusentar har i år avla færre fuglar fordi det ikkje finst kompetente arbeidarar til å handtere produksjonen fram til jul.

Sjølv om det kan komme potensielt 5.500 arbeidarar frå utlandet i tre månader for å hjelpe til i fjørfe-bransjen, er det truleg ikkje nok fugl for dei å jobbe med.

Bønder i Storbritannia har varsla mangel på den tradisjonelle favoritten til jul. Dei reagerer på at moglegheita for å rekruttere arbeidskraft frå utlandet kjem altfor seint.

Meir enn halvparten av heile befolkninga i landet et ifølgje YouGov kalkun til jul, og då vil dei ha ein stor fugl på 6–7 kilo, som kan gi middag og masse restar til opptil ti personar.

Tapt investering

Kate Martin leier kalkunprodusentane i Traditional Farm Fresh Turkey Association og seier at enkelte av medlemmene har hatt ein bestillingsauke på opptil 400 prosent, men dei kan ikkje levere.

– Kalkunfarmane har mista ein heil drøss arbeidarar, ein arbeidsstyrke dei har trena opp og investert i over mange, mange år. Dei arbeidarane er ikkje lenger tilgjengelege for sesongarbeid, dei finn seg jobbar på fastlandet i Europa i staden, seier Martin til BBC.

Storprodusent Paul Kelly driv KellyBronze Farm, og seier dei største vert ramma hardast, og er òg dei som kuttar mest i produksjonen.

Han legg til at det ser betre ut for mindre produsentar, som i større grad har brukt lokal arbeidskraft som dei enno har tilgang på, og sel kalkun rett frå bonde til forbrukar.

Tomt for øl, mjølk og brus

Ei oversikt frå BBC viser andre døme på korleis situasjonen har slått ut hos ulike selskap.

Supermarknadskjeda Morrisons har varsla prisaukar som følgje av sjåførmangelen.

Bryggeria Heineken og Molson Coors opplyser at dei ikkje får levert varene sine. Kjeda Wetherspoons seier fleire av pubane deira allereie er tomme for ei rekkje ølmerker.

Coca-Cola Europacific Partners seier supermarknadshyller er tomme for nokre av produkta deira, noko som igjen kjem av sjåførmangel og problem med å få tak i aluminium til boksane.

Kyllingkjeda Nando's har stengt 50 restaurantar på grunn av råvaremangel.

McDonalds har slutta å selje milkshake og drikkevarer på flaske, og seier det kjem av problem med å få tak i tungtransportsjåførar.

Fleire produsentar får heller ikkje levert varer til Storbritannia, som godterigiganten Haribo og kjeda Iceland, som i det siste har kansellert 30–40 leveransar til landet dagleg.

Ein rapport frå Bank of England analyserer situasjonen frå april til juni i år, og konkluderer med at «leverings-forseinkingar har ført til mangel på varer som møblar, bildelar og elektriske varer». I tillegg er det alvorleg mangel på materiale i byggjebransjen, som sement og taumar.

Færre blir sjåførar

Når samferdselsministeren vil «stå på egne bein», seier han ikkje noko om at det no manglar ekstra bein å stå på. Både lønns- og arbeidsforhold for sjåførane har lenge vore eit tema, fordi det driv folk vekk frå bransjen.

Snittalderen for tungtransportsjåførar er no 55 år, mange sjåførar har gått av med pensjon utan å bli erstatta, og det blir truleg fleire.

Etter nedstenginga har det ikkje vore mogleg å trene opp og utdanne ny kompetanse, og i juni varsla næringa til statsminister Boris Johnson at det i 2020 var 25.000 færre sjåførar som hadde passert testen for tungtransportkøyring, enn i 2019.

Tilsvarande situasjon i resten av Europa gjer at til dømes EU har mange jobbar å tilby eksisterande sjåførar.

Sjåførar føretrekkjer òg å køyre ruter innan EU, sidan alt det nye brexit- og koronabyråkratiet når dei skal inn og ut av Storbritannia, kostar dei verdifull tid. Dei fleste blir betalte for talet på kilometer dei køyrer og ikkje per time.

Det har òg komme nye skattar og avgifter på køyringa til Storbritannia, og når euroen på toppen av dette har styrkt seg samanlikna med det engelske pundet, blir oppdrag frå britane endå mindre attraktivt.

Sjåførrekruttering

Frå oktober har forsvarsdepartementet varsla at dei vil bidra til å få testa fleire sjåførar ved å setje inn personell for å auke kapasiteten. Dei skal ha gratis intensivkurs på «bootcamps» for å få 3.000 nye sjåførar til tungtransporten.

I tillegg skal tusen sjåførar til bli utdanna gjennom kurs i vaksenopplæringa i Storbritannia.

Styresmaktene har òg varsla at dei ønskjer å hente inn arbeidskraft frå alle som allereie har bestått denne førarprøva, men ikkje jobbar som sjåførar. Det skal vere nær ein million britar som har sertifikat for tungtransport.

