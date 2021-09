Canadiske biskopar lovar millionerstatning til kostskuleelevar

utenriks

Pengane skal utbetalast over ein femårsperiode og gjere bot for lidingane elevane vart påførte i kostskulane, heiter det i ei fråsegn frå biskopforeininga CCCB.

Rundt 150.000 barn frå Canadas urbefolkning vart tvinga til å gå på skulane mellom 1831 og 1997. Der vart dei tvinga til å vende sin eigen kultur ryggen og tileigne seg vestleg kultur. Det var minst 130 slike i Canada.

Sinnet har vakse i landet etter at det sidan slutten av mai har vorte avdekt meir enn tusen umerkte graver i nærleiken av tidlegare kostskular. Fleire kyrkjer har vorte utsette for eldspåsetjingar etter at gravene vart oppdaga.

Den canadiske regjeringa har innrømt at fysisk og seksuell vald var utbreidd på skulane, og elevar skal ha vorte fysisk avstraffa for å snakke morsmåla sine.

Biskopane uttrykte fredag ein «djup anger» då dei beklaga til urfolket.

(©NPK)