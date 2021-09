Tyskarane håpar på ny regjering før jul

utenriks

– Tre parti har vorte styrkte, derfor er dette det klare mandatet som veljarane har formulert, seier Scholz måndag, med tilvising til sitt eige SPD, og dessutan Dei Grøne og liberale FDP.

Dei tre partia gjekk alle fram i valet, SPD og Dei Grøne med 5 prosentpoeng. SPD vart dessutan største parti, noko som gjer at Scholz ligg best an til å danne regjering. Han ønskjer seg ein såkalla trafikklyskoalisjon med Dei Grøne og FDP.

Men Armin Laschet og CDU/CSU har heller ikkje gitt opp håpet om å danne regjering. Partiet hans gjorde sitt dårlegaste val nokosinne, men er likevel nesten like store som SPD.

– Vi vil gjere alt for å danne ei regjering leidd av CDU/CSU, sa han søndag kveld.

Ny regjering eller Merkel-rekord?

Begge statsministerkandidatane uttalte under partileiardebatten søndag kveld at ei ny regjering bør vere på plass før jul.

Dersom Angela Merkel framleis er regjeringssjef 18. desember, blir ho den lengstsitjande statsministeren sidan 2. verdskrig. Ho vil då ha sete på toppen i 16 år og 27 dagar, éin dag lenger enn Helmut Kohl. Det er ein rekord ho kan tenkjast å slå.

– Det blir sikkert sånn at Angela Merkel får halde ein siste nyttårstale, seier professor emeritus Rutger Lindahl ved Göteborgs universitet til det svenske nyheitsbyrået TT.

Laschets føretrekte samarbeidspartnarar er dei same som Scholz'. Ei regjering av CDU/CSU, Dei Grøne og FDP blir kalla ein «Jamaicakoalisjon».

– SPD har i alle fall moralsk retten til først å prøve å danne regjering, seier forskar Thomas Wegener Friis ved Syddansk Universitet til det danske nyheitsbyrået Ritzau.

Ser bort frå storkoalisjon

Likevel er det langt frå sikkert at Scholz vil lukkast. Valresultatet er uvanleg uklart, meiner Friis.

– Det er så tett mellom dei to største partia at det i stor grad kan gå begge vegar.

Det er Laschet som spelar høgast, meiner dansken. Dersom han ikkje lukkast med å danne regjering, er han truleg ferdig i tysk rikspolitikk.

Verken Scholz eller Laschet har hittil opna for å halde fram regjeringssamarbeidet mellom CDU/CSU og SPD, den såkalla storkoalisjonen, som regjerer i dag. Dette er samarbeidet som har regjert i tre av Angela Merkels fire periodar.

Det er berre to ting som verka sikre dagen etter valet: at storkoalisjonen ikkje kjem til å halde fram, og at Dei Grøne og sannsynlegvis òg FDP kjem til å sitje i neste tyske regjering.

FDP og Dei Grøne bestemmer

– Til sjuande og sist blir det FDP og Dei Grøne som kjem til å bestemme kven som får sitje i regjering, seier Friis.

Då er det eit problem at Dei Grøne og FDP har ulike preferansar. Dei Grøne føretrekkjer SPD og ei regjering med meir pengebruk for å modernisere Tyskland og innføre sterkare klimatiltak. FDP føretrekkjer CDU/CSU, strammare budsjett og meir skattekutt. Det er likevel openbert at dei med all sannsyn må sitje i regjering saman.

Dei Grøne enda med ei oppslutning på mellom 14 og 15 prosent – eit soleklart rekordval, men likevel svakare enn oppslutninga til partiet på meiningsmålingane før sommaren. FDP styrkte seg til 11,5 prosent og gjer eitt av sine beste val nokosinne.

Krise for Die Linke

For dei tre partia som ikkje er involverte i regjeringsforhandlingar, vart valet ein blanda fornøyelse. Høgreradikale AfD gjekk tilbake med rundt to prosentpoeng. Men 10,3 prosent er framleis det nest beste resultatet for eit parti langt ute på høgrefløya i etterkrigstida.

– Dei andre partia har ikkje lykkast å nå målet om å presse AfD ut av Forbundsdagen, sa toppkandidaten Tino Chrupalla på valnatta.

Venstreradikale Die Linke gjorde eit elendig val og vart nesten halvert i oppslutning. Partiet svevar rundt sperregrensa på 5 prosent, men reddar seg inn på regelen om at ein òg er over sperregrensa om ein får tre direktemandat. Partiet har allereie utdefinert seg frå regjeringssamtalar.

– Det er eit stort nederlag, seier partileiar Susanne Hennig-Wellsow.

Ho la til at partiet må gjenopplive seg sjølv i opposisjon framover.

Det siste partiet i Forbundsdagen er eit svært uvanleg innslag. SSW, som representerer danske og frisiske minoritetar i Nord-Tyskland, stiller i nasjonale val for første gong sidan 1961. Sidan dei er fritekne frå sperregrensereglane kom dei inn med eitt mandat.

(©NPK)