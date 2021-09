Storbritannia vurderer å setje inn hæren for å sikre forsyning til bensinstasjonane

utenriks

I tillegg til å vurdere å setje inn soldatar for å sikre leveransar til bensinstasjonane, er det venta at regjeringa opphevar konkurranselovene for å la oljeselskapa dele informasjon seg imellom og prioritere kva delar av landet som har størst behov for påfyll. Det melder BBC.

Den britiske bensinforhandlarorganisasjonen (Petrol Retailers Association) åtvarar om at to tredelar av nesten 5.500 medlemsstasjonar har gått tomme for drivstoff, medan resten er venta å gå tomme snart.

Landet har over 8.000 stasjonar totalt.

