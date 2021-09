Sosialdemokraten Scholz seier han ønskjer seg ei regjering med FDP og Dei Grøne

utenriks

SPD vart største partiet i valet på ny Forbundsdag i Tyskland, men partiet treng samarbeidspartnarar for å danne regjering. Alternativet som Scholz peikar på måndag formiddag, blir gjerne kalla for «trafikklyskoalisjonen», som viser til partifargane raudt, grønt og gult.

– Tre parti har vorte styrkte, derfor er dette det klare mandatet som veljarane har formulert, seier Scholz.

Dagens regjering er eit samarbeid mellom borgarlege CDU/CSU og SPD, og Scholz insisterer no på at dei borgarlege «ikkje berre har tapt», men fått «ei klar melding frå veljarane om at dei bør gå i opposisjon».