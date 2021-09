Sosialdemokratane SPD vann valet i Tyskland

utenriks

Om det blir SPDs Olaf Scholz eller CDUs Armin Laschet som blir ny statsminister, blir venta å bli avklart gjennom krevjande regjeringsforhandlingar.

Resultatet til CDU/CSU er tidenes dårlegaste i det Angela Merkel er i ferd med å gå av etter 16 år som statsminister. For berre fire år sidan fekk dei nesten 33 prosent av stemmene.

Dei Grøne gjer sitt beste val nokosinne, med 14,8 prosent. Liberale FDP endar på 11,5 prosent, medan høgreradikale AfD endar på 10,3 prosent.

Venstrepartiet Die Linke gjer eit svært dårleg val, og endar på 4,9 prosent, rett under sperregrensa, viser resultat frå tyske valstyresmakter måndag morgon. Ifølgje kringkastaren ZDF får partiet berre nokre få direktemandat i Forbundsdagen.

SPD vann Merkels krins

SPD gjer det godt på CDUs kostnad også fleire stader lokalt.

I krinsen Vorpommern-Greifswald, som Merkel har vore vald inn frå sidan 1990, får CDU-kandidaten Georg Günther 20,5 prosent, medan SPDs Anna Kassautzki får 24,4 prosent, ifølgje ZDF.

Annegret Kramp-Karrenbauer, som først vart utpeika som Merkels arvtakar som partileiar i fjor, før ho seinare gjekk av, vann heller ikkje direktemandat. Ho får likevel ein plass i Forbundsdagen via delstatslista til partiet i Saarland.

I München har Dei grøne vunne ein valkrins. Dermed får dei det første direktemandatet sitt frå konservative Bayern.

I nord har vesle SSW, som representerer den danske minoriteten i Schleswig-Holstein, fått ein plass i Berlin. Sist gong partiet var representert i Forbundsdagen, var etter valet i 1949.

AfD størst i Thüringen

I delstaten Thüringen aust i Tyskland vart høgreradikale AfD for første gong størst av alle partia, med 24 prosent av stemmene.

Partiet, som er sett under overvaking av tryggingstenesta BfV på grunn av høgreekstreme tendensar, fekk 24,6 prosent og vart størst òg i Sachsen, som også ligg i aust.

På føderalt plan var valdeltakinga mellom 76 og 77 prosent, ifølgje prognosar. Det er omtrent på same nivå som i 2017, då frammøtet var 76,2 prosent.

Uklar veg vidare

Sjølv om valresultatet no er kjent, tek det truleg lang tid før Merkels etterfølgjar er på plass.

Nøkkelen ligg hos Dei grøne og FDP, men medan Dei grøne tilsynelatande føretrekkjer sosialdemokratane, vil FDP helst regjere med dei konservative. Partia vil bli nøydde til å regjere saman om dei skal ha fleirtal.

Både SPDs Olaf Scholz og CDU/CSUs Armin Laschet sa søndag at dei ville prøve å danne regjering, helst før jul.

– Det må vere sånn at eg og vi gjer alt vi kan for å sørgje for at vi er ferdige til juletider, sa sosialdemokraten Olaf Scholz under partileiardebatten på valkvelden.

Kristendemokratiske Armin Laschet sa han hadde same mål som rivalen.

– Heilt klart før jul, sa Laschet.

Klarer dei ikkje det, kan Merkel gå forbi Helmut Kohl og bli den lengstsitjande statsministeren i landet nokosinne.