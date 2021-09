Nytt filmopptak viser holet i Estonia-vraket tydelegare

utenriks

Opptaka frå dykkingane til den svenske havarikommisjonen i sommar viser fleire detaljar rundt skadane enn det som har vore kjent til no. Bit av stålkonstruksjonen ser ut til å ha vorte rive opp innanfrå, melder Sveriges Radio.

– Det ser meir øydelagt ut enn eg hadde venta meg. Og det ser ut som at plata har vorte bretta utover, seier Anders Ulfvarson, professor i skipsbyggjeteknologi ved Chalmers tekniska högskola.

Holet vart først avslørt i Discovery-dokumentaren «Estonia – funnet som endrar alt» i fjor.

Sveriges Radio skriv at stålet på visse stader ved holet er svart og bøygd, og at det somme stader ser nesten utbrent ut.

Ulfvarson meiner det kan dreie seg om såkalla gravrust. Men det trengst fleire analysar, meiner han.

– Alle som ser på dette, ser jo at det er veldig øydelagt. Det kan føre til at ein byrjar å spekulere. Men det er betre å vente til ein får tilleggsinformasjon om kva desse platene har gått gjennom. Dersom ein skulle gjette at det har noko med pyroteknikk å gjere, så vil det jo bli avdekt av metallografer, seier han.

Tidlegare har det vorte spekulert på om holet oppstod då skipet trefte sjøbotnen. Havarikommisjonen stadfesta i sommar at det var stein og fast botn nær fartøyet.

Estonia forliste i Austersjøen natt til 28. september 1994, på veg frå Tallinn i Estland til Stockholm. 852 menneske mista livet.

