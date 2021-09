Den danske minoriteten i Tyskland feirar plass i Forbundsdagen

utenriks

– Sensasjonelt. Dette er en historisk kveld, sa den innvalgte kandidaten Stefan Seidler på partiet Sydslesvigsk velgerforenings (SSW) valgvake i Flensburg.

Om lag 50.000 etniske dansker bor i hovedsak i Schleswig-Holstein, Hamburg og Niedersachsen.

– Vi skal være danskenes, frisernes og minoritetenes stemme, sier Seidler til Flensborg Avis.

Partiet fikk over 40.000 stemmer. Som representant for en etnisk minoritet er SSW fritatt for sperregrensen på 5 prosent.

Det er første gang partiet stiller i et nasjonalt valg siden 1961.

(©NPK)