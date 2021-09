Thunberg samlar klimastreikande tyskarar før valet

utenriks

Siste innspurt blir no gjord i forkant av valdagen på søndag. Miljørørsla «Fridays for Future» planlegg fleire hundre demonstrasjonar i landet fredag, og Thunberg skal halde appell utanfor Riksdagsbygningen i Berlin.

Dei seier dei kjenner seg svikta av politikarane som ikkje har teke klimakrisa på alvor.

Tyskarane er mest opptekne av klima, ifølgje meiningsmålingane. Likevel har ikkje temaet vore mykje diskuterte i valkampen. Det trass i flaumkatastrofen vest i landet i sommar

Partileiar for Dei Grøne, Annalena Baerbock, seier til avisa Die Welt at ho håpar demonstrasjonane på fredag vil gi partiet hennar vind i segla før søndag.

– Neste regjering må vere ei klima-regjering. Det vil berre gå med eit sterkt grønt parti, seier ho til avisa.

Men «Fridays for Future» seier at sjølv Dei Grøne sitt offisielle partiprogram ikkje held mål for å stanse temperaturauken på 1,5 grader Celsius.

Valet i Tyskland søndag blir venta å bli uvanleg jamt og spennande, og Angela Merkels CDU risikerer å miste plassen i regjeringskontora etter 16 år ved makta. Dei Grøne låg lenge høgt på meiningsmålingane, men blir no venta å ende på tredjeplass, og spele ei viktig rolle i ei koalisjonsregjering.

Til saman skal det haldast over 1.000 klimademonstrasjonar under Fridays for Future-banneret rundt om i verda. Mellom anna har klimademonstrantar sperra ferjeterminalar langs Den engelske kanalen.

