Taliban: Vil ta opp att praksis med avrettingar og amputasjonar

utenriks

Mulla Nooruddin Turabi åtvarar i eit intervju med nyheitsbyrået AP verda mot å blande seg inn i dei nye reglane for straffepraksis Afghanistan.

– Ingen skal fortelje oss korleis lovene våre burde vere. Vi vil følgje islam og lage våre eigne lover basert på Koranen, seier Turabi i intervjuet.

Han var justisminister då Taliban-rørsla hadde makta i Afghanistan fram til USAs invasjon i 2001. I dag har han ansvar for fengsla.

Sist Taliban hadde makta, frå 1996 til 2001, var brutal fysisk straff som steining og amputasjon av hender, og dessutan offentlege avrettingar, kvardagskost. Rettssaker og domfellingar var sjeldan offentlege.

Turabi understrekar at denne gongen vil dommarane, også kvinner, dømme saker, men at grunnlaget for lovene i Afghanistan vil vere Koranen. Han seier at dei same straffene som sist, vil gjelde.

– Å hogge av hender er nødvendig for tryggleiken, seier han, og legg til at regjeringa no ser på om ein skal utføre avstraffingar i offentlegheit. Gjer dei det, vil dei truleg òg la folk få filme det på mobilane sine, for det kan gi ein avskrekkande effekt, meiner han.

I intervjua med AP snakka han med ein kvinneleg journalist.

– Vi har endra oss frå fortida, sa han.

(©NPK)