Svensk UD fjernar globalt reiseråd

utenriks

Rådet vart innført i mars 2020 på grunn av koronapandemien.

– Reisefrårådinga for alle land var eit ekstraordinært tiltak i ei vanskeleg og uføreseieleg tid. Ambisjonen har heile tida vore å oppheve rådet så fort som mogleg, og vi bedømmer at vi har nådd det rette tidspunktet no, seier utanriksminister Ann Linde i ei pressemelding.

I Noreg avrår UD per dags dato alle reiser som ikkje er strengt nødvendige til land utanfor EU/EØS, Storbritannia og Sveits, og dessutan ei handfull såkalla tredjeland. Dette reiserådet går òg ut 1. oktober, men kan bli forlengt.

Linde minner likevel om at pandemien framleis ikkje er over.

