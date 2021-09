Storbritannia ber innbyggjarane ta det med ro

utenriks

Mangel på lastebilsjåførar etter brexit gjer at mindre drivstoff har vorte levert til Storbritannia.

Ifølgje avisa The Times er minst 50 av BPs 1.200 bensinstasjonar tomme for minst ein type drivstoff, medan selskapet Shapps har måtta stengje fem av stasjonane sine den siste tida.

Samtidig insisterer samferdselsminister Grant Shapps på at det ikkje er nokon drivstoffmangel og at styresmaktene tek grep for å rekruttere fleire lastebilsjåførar.

– Rådet er å halde fram som normalt, sa han til Sky News etter at nyheita om at fleire bensinstasjonar hadde stengt.

Statsminister Boris Johnsons kontor ber òg folk om å ikkje springe til bensinstasjonane, trass nyheita.

– Det er ingen mangel på drivstoff i Storbritannia og folk burde halde fram med å kjøpe drivstoff som normalt, sa ein talsperson frå Downing Street torsdag.

Ekspertar og leiarar innan næringslivet seier at brexit og koronapandemien har redusert talet på lastebilsjåførar som jobbar i Storbritannia, som igjen påverkar levering av ei rekkje varer. Matvarebutikkar i landet byrjar òg å gå tomme for fleire varer.

Styresmaktene seier at dei jobbar med å løyse problemet med å rekruttere fleire sjåførar, mellom anna ved å gjere det lettare å ta testar for å bli lastebilsjåfør.

