Peruansk geriljaleiar skal kremerast

Påtalemakta si kunngjering kom ved midnatt natt til fredag norsk tid, etter at nasjonalforsamlinga i Peru førre veke hadde vedteke ei lov som opnar for at styresmaktene kan kremere Guzman. Oska skal spreiast i sjøen.

Lova kom på plass etter ein debatt i landet om kva som skulle gjerast med leivningane til Guzman. Enka hans, Elena Iparraguirre, hadde bede om at leivningane skulle overlatast til henne for gravlegging. Men styresmaktene har vore bekymra for at gravstaden til Guzman i så fall ville ha vorte ein valfartsstad for tilhengjarane av geriljaleiaren.

Guzman døydde på eit sjukehus 11. september av lungebetennelse, 86 år gammal, etter å ha vorte overført dit frå eit høgtryggingsfengsel. Han hadde slite med helseproblem dei siste åra.

Guzman var ein filosofiprofessor som vart grunnleggjar og leiar av Lysande sti. Geriljagruppa førte på 1980- og 1990-talet ein blodig krig mot regjeringsstyrkane i Peru, der nærare 70.000 menneske vart drepne. Guzman og Iparraguirre vart arresterte saman i 1992. Dei gifta seg i 2010, sjølv om dei sat i ulike fengsel.

Geriljagruppa var i stor grad avvikla på byrjinga av 2000-talet, men ei gruppe medlemmer flykta til fjellområde der dei ifølgje styresmaktene tek på seg oppdrag for kokaindyrkarar og narkotikasmuglarar.

