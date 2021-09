Ghebreyesus nominert for ny WHO-periode

utenriks

Det opplyser landa fredag.

Tedros Adhanom Ghebreyesus frå Etiopia har vore WHO-sjef sidan 2017. Han har vore i globalt søkjelys sidan koronapandemien braut ut mars 2020.

Valet om ny WHO-direktør vil finne stad på WHOs neste årlege forsamlingsmøte i mai. Stillinga er på ein fem års periode.

WHO opplyser på nettsidene sine at dei ikkje planlegg å kunngjere heile kandidatlista før i november, men nokre diplomatiske tenestemenn har antyda at Tedros truleg ikkje vil få nokon konkurranse.

Dette er første gong ein kandidat til toppjobben ved FNs helsebyrå ikkje er nominert av heimlandet.

Tedros var tidlegare helseminister i Etiopia under Meles Zenawi som var TPLF-leiar og statsminister i landet fram til sin død i 2012.

(©NPK)