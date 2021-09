El País: Puigdemont er sett fri

utenriks

Avgjerda er teken av ein domstol i byen Sassari, skriv den spanske avisa. Puigdemont vart arrestert på den italienske øya torsdag, og Spania ønskjer å få han utlevert.

– Det er openbert at Carles Puigdemont må stillast til ansvar for handlingane sine og stillast for retten, sa den spanske statsministeren Pedro Sánchez på ein pressekonferanse fredag.

Puigdemont er ettersøkt i Spania for rolla han spelte i det mislykka forsøket på å lausrive Catalonia frå Spania i 2017.

Krev lauslating

Mannen som i dag leier regjeringa i Catalonia, Pere Aragonès, kravde fredag at Puigdemont straks måtte setjast fri.

På ein pressekonferanse i Barcelona sa Aragonès at han ville reise til Sardinia for å støtte Puigdemont.

Den tidlegare katalanske leiaren drog til Sardinia for å delta på ein folklorefestival. Sardinia har katalanske kulturelle røter, og, til liks med Catalonia, ei frigjeringsrørsle.

I byen Sassari har tilhengjarar av Puigdemont demonstrert med krav om at han blir sett fri.

– Politisk forfølging

Puigdemont har levd i eksil i Belgia sidan 2017. Han er vald inn i EU-parlamentet, men forsamlinga vedtok tidlegare i år å oppheve den parlamentariske immuniteten hans.

– Dette er eit tydeleg døme på politisk forfølging, sa Puigdemont den gong.

Spanske styresmakter var derimot godt fornøgd med avgjerda. Dei har fleire gonger freista å få Puigdemont utlevert etter at han flytta til Belgia.

Han vart arrestert i Tyskland i 2018, men ein tysk domstol nekta å utlevere han.

(©NPK)