Svært ope før valet på Island

Regjeringa på Island består av Venstrerørsla – dei grøne, som vert leidd av statsminister Katrín Jakobsdóttir, Sjølvstendepartiet og Framstegspartiet, som har mange likskapstrekk med Senterpartiet i Noreg.

Ifølgje fleire målingar vil ikkje ei regjering kunne bestå av berre tre parti, noko som betyr at den sitjande regjeringa ikkje kan halde fram i si noverande form, skriv den statlege kringkastaren RUV.

Framstegspartiet, som blir leidd av tidlegare statsminister Sigurður Ingi Jóhannsson, blir ei viktig brikke når regjeringskoalisjonar skal dannast etter valet kommande helg.

Partiet kan bli del av 13 av 15 moglege regjeringskonstellasjonar, ifølgje ein prognose som avisa Morgunblaðið står bak. Ved valet i 2017 fekk partiet 10,7 prosent av stemmene, ifølgje Iceland Monitor.

Fleire scenario

Den islandske nasjonalforsamlinga har 63 sete, noko som betyr at det trengst minst 32 sete for å få fleirtal. Islandsk politikk er ikkje prega av ein høgre-venstre-akse som mange andre stader, noko som opnar for mange moglege regjeringskonstellasjonar.

Venstrerørsla – dei grøne, som i 2017 enda med ei oppslutning på 16,9 prosent, er ifølgje prognosen ein del av 12 av 15 moglege regjeringssamansetningar. Atterreising, Sjølvstendepartiet og Sosialdemokratane er del av sju regjeringsscenario.

Sjølvstendepartiet får ifølgje ei fersk måling ei støtte på rundt 20 prosent, som gjer det til det største partiet. Piratpartiet fekk 12 prosent på målinga.

Ei meiningsmåling i midten av september viste ei venstredreiing, som kjem av at Sosialistpartiet hadde sitt nest beste resultat på meiningsmålingane i historia.

Helse blir viktig

Ifølgje ei fersk meiningsmåling er helse det som står øvst på dagsordenen når islendingane skal stemme. Heile 67,8 prosent oppgav på ei meiningsmåling som Maskína stod bak, at helsespørsmålet er det viktigaste, skriv RUV.

Miljø og klima vart nest viktigaste sak, medan økonomi og skattlegging kom på tredjeplass.

Spørsmål knytt til arbeidsmarknaden har vorte mindre viktig sidan økonomien er i ferd med å friskne til etter pandemiherjingane, skriv kringkastaren.

Mange førehandsstemmer

Fleire islendingar enn nokon gong tidlegare, rundt 19.000, har allereie førehandsstemt, skriv RUV. Personar som er i isolasjon eller karantene knytt til koronapandemien, har moglegheit til å stemme heimanfrå eller frå bilane sine.

– Måten det fungerer på, er at du møter opp her, viser fram ID og ansiktet ditt, og etter det går du til stemmeavlukket. Gardinene blir trekt frå, og du viser tenestepersonen kva du vil stemme, seier valansvarleg Sigríður Kristinsdóttir i hovudstadsregionen til kringkastaren.

