Solberg i FN: Verda står overfor tre kriser

– Vi treng å minne kvarandre på den kollektive styrken vår. FN vart fødd i ein krisesituasjon, og fordi kriser har potensial til å auke samhaldet og avgjerdsevna, må vi utnytte framdrifta som er skapt og handle, oppmoda Solberg i den førehandsinnspelte talen.

Den norske statsministeren starta med å ta for seg klimakrisa. Ein overgang til eit lågutsleppssamfunn vil krevje omfattande endringar, sa Solberg, men ho påpeika samtidig at det òg skaper moglegheiter og sysselsetjing og vekst.

– Vi gjer vår del. Noregs nye mål er å kutte utslepp med minst 50 prosent, og opp mot 55 prosent, innan 2030.

– Vi vil òg halde fram med å jobbe saman med utviklingsland i innsatsen deira for å oppnå klima-motstandsdyktig og berekraftig utvikling, la Solberg til.

Solberg: Sterkare saman

Koronapandemien vart òg eit naturleg tema i Solbergs tale, og ho understreka at den endå ein gong hadde vist at globale problem treng globale løysingar.

– Den har òg vist kva vi kan oppnå saman: effektive vaksinar utvikla på rekordtid, men vi må ikkje stoppe her, sa Solberg.

– Vi treng å reformere og styrkje det globale helsesystemet for å forhindre, oppdage og svare på framtidige truslar. Og vi treng at ein fullfinansiert Verdshelseorganisasjon (WHO) speler ein sentral og koordinerande rolle, sa ho i Noregs hovudinnlegg.

Solberg og utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) har vore i New York for å delta på høgnivådelen av FNs hovudforsamling. Men medan Eriksen Søreide blir i New York ut veka, reiste Solberg tilbake til Noreg allereie onsdag kveld.

Talen er den siste Solberg held i FN som statsminister, noko ho gjorde eit poeng av då ho understreka viktigheita av fredelege maktskifte og tillit til demokratiet.

Oppmoding til Tryggingsrådet

Noreg sit i FNs tryggingsråd i perioden 2021 til 2022, og Solberg brukte talen til å komme med ei oppmoding til dei 15 medlemslanda.

– For å framleis vere relevant, må Tryggingsrådet respondere på truslar mot internasjonal fred og tryggleik. Det må ikkje vike unna utfordrande situasjonar, var meldinga frå Solberg.

Ho sa at FNs fredsoperasjonar speler ei nøkkelrolle i fleire delar av verda og at Noreg er ein sterk tilhengjar av initiativet til generalsekretæren for å styrkje den fredsbevarande styrken.

– Dette inkluderer økonomisk støtte til å forsterke kapasiteten FNs fredsoperasjonar har til å utføre mandatet sitt.

