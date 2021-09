Russisk observatørgruppe får menneskerettspris

utenriks

Gruppa får utmerkinga «Årets menneskerettsforsvararar» for å vere det organisasjonen Civil Rights Defenders kallar ei livsviktig kjelde til uavhengig informasjon om politisk forfølging i Russland.

– Trass i dei ustanselege forsøka til regimet på å teie annleistenkjande, lukkast OVD-Info med stort mot å dokumentere arrestasjonar og gi rettshjelp til tusenvis av demonstrantar, skriv styret i Civil Rights Defender i grunngivinga.

OVD-informasjon vart stifta i 2011 av programmeraren Daniil Beilinsson og journalisten Grigorij Okhotin. Dei starta ein nettstad for å halde oversikt over arrestasjonar og politivald under demonstrasjonar i Russland. I dag har organisasjonen 75 medarbeidarar og rundt 3.000 frivillige.

Beilinsson seier i ei pressemelding at utmerkinga er ei viktig erkjenning av arbeidet til organisasjonen, og ifølgje Okhotin opnar prisen for nye moglegheiter.

Civil Rights Defenders er ein internasjonal menneskerettsorganisasjon som held til i Stockholm.

(©NPK)