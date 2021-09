Lov mot oligarkar vedteken i Ukraina

utenriks

Lova opnar for at det blir oppretta eit såkalla oligarkregister. Dei som blir sette på lista, vil i dei neste ti åra ikkje ha lov til å gi pengestøtte til politiske parti eller nyte godt av privatiseringar. Dei vil òg måtte oppgi alle eigedelane sine.

Det blir Det nasjonale rådet for tryggleik og forsvar, som er peika ut av presidenten, som bestemmer kven som skal setjast på lista. Mange fryktar for at det opnar for misbruk.

President Volodymyr Zelenskyj brukte nyleg rådet til å blokkere TV-kanalar og nettsider tilhøyrande opposisjonen. Motstandarane hans skuldar han for å fjerne moglege rivalar framfor neste val i 2024.

Ukrainas menneskerettskommissær Ljudmila Denisova er blant dei som har åtvara mot lova.

(©NPK)