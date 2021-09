Lavastraumen på La Palma sakkar farten

utenriks

Den enorme elva av smelta og raudglødande stein som er 600 meter brei og opptil 15 meter høg, sig framover med ein fart på fire meter i timen etter at han nådde ned til ei flat slette.

Måndag, dagen etter utbrotet, var farten 700 meter i timen då lavaen var på veg nedover fjellsida. Han dekkjer no 166 hektar, har fortært 350 bustadhus, og 7.000 menneske har måtta evakuerast.

Frykta er no at lavaen breier seg utover større område på kystsletta i staden for å renne ut i havet.

Uvissa gjer at mange menneske på vestsida av øya, der lavaen veltar fram, ikkje veit kva dei skal gjere. Forskarane seier at utbrotet kan vare i veker og månader.

Joel Francisco seier at han og foreldra måtte evakuere området rundt den vesle byen Todoque i all hast, og berre fekk ta med seg nokre få eigedelar og dokument.

No som lavaen flyt langsamare fram, håpar han at dei kan reise heimom og hente fleire eigedelar før huset blir gravlagt i lavaen.

Utbrotet starta søndag langs den vulkanske fjellryggen Cumbre Vieja. Framleis stig oske og røyk til vêrs, medan lavaen sprutar ut av sprekkar.

Flytrafikken på Kanariøyane er førebels ikkje ramma av oska, bortsett frå at område ved utbrotet er reservert for nødflygingar.

Livet går som normalt elles på La Palma, som er ein av dei vestlegaste av Kanariøyane og ikkje er ein viktig turistdestinasjon. Dei fleste av dei 85.000 innbyggjarane lever av jordbruk, mellom anna bananplantasjar.

