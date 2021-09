Ingen nobelprisvinnarar til stades i Stockholm under seremonien

utenriks

4. til 11. oktober blir årets nobelprisvinnarar offentleggjorde, medan Nobelfeiringane i Stockholm og Oslo blir ei blanding av digitale og fysiske arrangement. Feiringa vil finne stad frå 6. til 12. desember.

– Kvart år er det prisvinnarar frå ulike verdsdelar, og det er uvissa rundt utviklinga av pandemien og moglegheitene for internasjonalt reisande som gjer at prisvinnarane i 2021 kjem til å få prisane i heimlanda sine, seier Vidar Helgesen, direktør for Nobelstiftelsen, i ei pressemelding.

Nobelkomiteen held framleis moglegheita open for å ta imot prisvinnarane i Oslo, ifølgje Nobelstiftelsen.

(©NPK)