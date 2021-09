Fransk ubåtverft sender faktura til Australia

utenriks

Fakturaen kjem til å innehalde kostnadene det franske verftet forventar at styresmaktene i Canberra betaler for å skrote ubåtavtalen.

Australia avtalte i 2016 å kjøpte tolv dieseldrivne ubåtar bygde av Naval Group. Avtalen vart omtalt som «hundreårets kontrakt» og var verd 31 milliardar euro. Verdien vart seinare justert opp til 56 milliardar euro, tilsvarande 566 milliardar norske kroner.

Men førre veke skrota Australia avtalen til fordel for atomdrivne ubåtar i ein avtale med USA og Storbritannia. Den hemmeleg forhandla fram avtalen har gjort Frankrike rasande og ført til ei diplomatisk krise.

Faktura om få veker

– Australia avslutta kontrakten, noko som betyr at vi ikkje har skuld i saka, seier administrerande direktør Pierre Eric Pommellet i Naval Group til avisa Le Figaro og legg til at fakturaen blir send innan eit par veker.

– Det er teke høgd for dette i kontrakten, og det er eit krav om at kostnadene våre, komne og kommande, knytt til demobilisering av infrastruktur og IT, i tillegg til omplassering av våre tilsette, blir betalte, seier Pommellet.

Australia har tidlegare klaga på at avtalen med Naval Group, som er delvis statseigd, var fleire år forseinka og langt over budsjett.

Utan forvarsel

Frankrikes forsvarsdepartement har tidlegare opplyst at Naval Group allereie har starta samtalane om eit forlik. Naval Group har utført arbeid verd 900 millionar euro på ubåtane, ifølgje departementet, men har ikkje lidd tap sidan arbeidet allereie var betalt for av Australia.

Forsvarsdepartementet omtaler avtalebrotet som eit svik og seier samtalane vil fastslå storleiken på «kompensasjonen og skadane» Australia skuldar.

Pommellet seier til Le Figaro at verftet fekk vite om avgjerda utan tidlegare å ha vorte informert.

