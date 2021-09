utenriks

Sean Turnell var den første utanlandske statsborgaren som vart arrestert etter statskuppet 1. februar i år som fjerna Aung San Suu Kyi frå makta.

Han har sidan arrestasjonen oppheldt seg i eit fengsel i Yangon og verka sliten og svak då han møtte i retten i Naypidaw, ifølgje advokaten Khin Maung Zaw.

Detaljane rundt siktingane er førebels ikkje kjende, men statlege medium har rapport at det er knytt til at han hadde tilgang på statsløyndommar og at han hadde prøvd å flykte.

(©NPK)